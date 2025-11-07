Ростех: на счету "Корнетов" тысячи пораженных целей

Противотанковые ракетные комплексы ликвидировали танки "Леопард" и "Челленджер", БМП "Брэдли" и другую бронетехнику западного производства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские войска при помощи противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" поразили тысячи целей, среди которых танки "Леопард" и "Челленджер", БМП "Брэдли" и другая бронетехника западного производства. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха, член бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

Как ранее проинформировали в пресс-службе госкорпорации, холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) поставил в войска очередные партии ракет для ПТРК "Корнет" и управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь-М2".

"Российские военнослужащие называют "Корнет" прожигателем вражеской брони. На его счету тысячи успешно пораженных целей, среди которых танки "Леопард" и "Челленджер", БМП "Брэдли" и иная бронетехника западного производства, опорные пункты и укрепления противника", - сказал Оздоев, его слова привели в пресс-службе Ростеха.

Там уточнили, что с помощью ПТРК "Корнет" эффективно уничтожаются малоразмерные цели, такие как БПЛА.

"Он применяется из различных укрытий, устанавливается на багги и квадроциклы. Также для него создан пульт дистанционного управления, который обеспечивает оператору безопасность в случае ответного огня противника", - добавил Оздоев.

В пресс-службе отметили, что, в свою очередь, артиллерийский снаряд "Краснополь-М2" предназначен для поражения широкой номенклатуры целей, включая самоходные артиллерийские установки, танки, БМП и БТР, мосты, переправы и укрепления противника.

"В зоне проведения специальной военной операции российские военнослужащие поражали "Краснополем" такие серьезно защищенные цели, как пункты управления БПЛА и блиндажи противника. Также на его счету подвижные бронированные цели - танки "Абрамс" и "Леопард", - сказали в Ростехе.