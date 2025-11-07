Пленный из ВСУ: ТЦК мобилизовали человека с психическими отклонениями

Игорь Стеблянко также отметил, что их учебная часть была похожа на тюрьму

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Захваченный в плен группировкой войск "Центр" на красноармейском направлении Игорь Стеблянко рассказал, как вместе с ним среди мобилизованных был мужчина с психическими отклонениями. Соответствующее видео предоставило Минобороны России.

"Держали в подвале три или четыре дня, пока оформляли документы. На тот момент, там еще трое человек сидело. Мы сидели закрытые в подвале, нас не выпускали никуда, пока не оформили документы какие-то и нас уже не повезли конкретно в часть. [Мобилизованные были] разные - начиная от 25 лет и выше. У нас даже был парень, он еле ходил и постоянно сидел, пока был дома, на антидепрессантах, его тоже забрали. У него психические отклонения были. Многие [мобилизованные] были, у которых даже были справки какие-то, потом они (ТЦК - прим. ТАСС) у них отбирали эти справки и оформляли документы, что годен", - сказал пленный.

Стеблянко также отметил, что их учебная часть была похожа на тюрьму. По его словам, по периметру были вырыты окопы, заборы обнесены колючей проволокой, а военнослужащих выводили на полигон только "под надзором".

"[На позициях] говорили, что мы зайдем на пару дней, чтобы поддержать [подразделения], пока резервы не подтянут. Потом на месте нам уже сказали, что примерно на месяц. И в итоге мы уже просидели больше месяца, и люди вокруг умирали. И я понял, что нам не выйти оттуда", - рассказал военнопленный.