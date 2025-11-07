В Купянске уничтожена группа боевиков ВСУ

Она пыталась вырваться из города

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. ВС РФ в Купянске уничтожили группу из семи боевиков ВСУ, пытавшуюся вырваться из города на двух боевых бронированных машинах. Об этом заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

"В ходе боевых действий сегодня уничтожили группу из семи боевиков пытавшуюся вырваться из города на двух ББМ. Очень хорошо нам помогают наши расчеты БПЛА, которые за день сожгли три пикапа с боевиками", - сказал он в видео, предоставленном Минобороны России.