Командир Лаврик: ВС РФ уверенно ведут зачистку Купянска от ВСУ

Военнослужащий отметил, что российские войска зачищают населенный пункт в соответствии с поставленными задачами

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские военные уверенно ведут зачистку Купянска от ВСУ в соответствии с поставленными задачами. Об этом заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

"Зачистку города от ВСУ выполняем уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что в Купянске ВСУ якобы проводят зачистку оставшихся "до 60 русских". В Минобороны России в ответ на это отметили, что это может свидетельствовать только о двух вещах. Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью, слушая лживые доклады главкома ВСУ Александра Сырского. Либо, напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске. Поэтому ценой бесславной гибели в котлах тысяч украинских военнослужащих пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и западных спонсоров.

Купянск - административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Кроме того, после взятия Купянска откроется прямой путь на Волчанск с юга.