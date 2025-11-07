Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Мирный житель погиб в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Кириловка Донецкой Народной Республики.

Октябрь стал рекордным месяцем по количеству самовольного оставления части среди военных ВСУ - за это время из украинской армии сбежало более 21 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в селе Посохово Валуйского округа Белгородской области, ранена замглавы Колосковской территориальной администрации Юлия Ломонос. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

