Военная операция на Украине. Онлайн

21:00
обновлено 21:18
Мирный житель погиб в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Кириловка Донецкой Народной Республики.

Октябрь стал рекордным месяцем по количеству самовольного оставления части среди военных ВСУ - за это время из украинской армии сбежало более 21 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в селе Посохово Валуйского округа Белгородской области, ранена замглавы Колосковской территориальной администрации Юлия Ломонос. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
21:17

Вооруженные силы Украины ни разу за прошедшие сутки не нанесли удары по территории ДНР, погиб один мирный житель. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

21:03

Сержант Ильдар Азаматов получил ранение, когда вывозил на "Урале" тяжелораненых российских военных, но смог вывезти машину из-под обстрела и спасти сослуживцев, сообщили в Минобороны РФ.

