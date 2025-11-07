Расчеты FPV-дронов уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ возле Константиновки

Ликивидировано не менее 12 солдат противника

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов и артиллерийских орудий Южной группировки войск уничтожили восемь пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ в районе города Константиновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе Константиновки операторами БПЛА Южной группировки войск было обнаружено восемь пунктов управления беспилотной авиацией с военнослужащими ВСУ. В результате нанесения по ним ударов артиллерии и FPV-дронов пункты управления и не менее 12 солдат ВСУ были уничтожены", - информировали в ведомстве.

По его данным, в том же районе операторы ударных FPV-дронов обнаружили и уничтожили два беспилотника, оборудованных ретрансляторами ВСУ.

Кроме того, в ходе дальнейшего наблюдения за местностью операторы беспилотников обнаружили и уничтожили два наземных транспортных роботехнических комплекса, доставлявших боеприпасы и провизию для солдат ВСУ.