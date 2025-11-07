ТАСС: военные механизированной бригады ВСУ массово бегут из Успеновки

По данным российских силовых структур, это большой провал для украинского командования, поскольку населенный пункт является важным узлом обороны

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово бегут из Успеновки Запорожской области под натиском ВС РФ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В Успеновке, где сейчас активно продвигаются подразделения группировки войск "Восток", военнослужащие 110-й ОМБР массово покидают свои позиции, обращаясь в бегство. Это свидетельствует о плачевном морально-психологическом состоянии противника", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "это большой провал для командования ВСУ, поскольку Успеновка является важным узлом обороны для украинской стороны". "Одним из ключевых факторов провала ВСУ является некомпетентность и халатность командующего 20-м армейским корпусом Виктора Николюка и командующего 110-й ОМБР Николая Чумака", - отметил собеседник.

Ранее ТАСС сообщал, что оборона подразделений ВСУ в Успеновке под Гуляйполем фактически сломлена.