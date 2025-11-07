ВСУ за неделю потеряли более 1 470 военных в зоне группировки "Север"

Уничтожены 9 танков и других боевых бронированных машин, 81 автомобиль, а также 19 орудий полевой артиллерии

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Недельные потери ВС Украины в зоне ответственности группировки войск "Север" превысили 1 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1 470 военнослужащих, 9 танков и других боевых бронированных машин, 81 автомобиль, а также 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 6 станций радиоэлектронной борьбы и разведки, 49 складов боеприпасов и материальных средств", - сказано в сообщении.

В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, 2 штурмовых полков ВСУ и 3 бригад теробороны в Сумской области.

На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.