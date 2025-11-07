ВСУ за неделю потеряли до 1 695 военных в зоне группировки "Восток"

Российские военные завершили освобождение населенного пункта Успеновка

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Недельные потери ВС Украины в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили до 1 695 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Успеновка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад, 3 штурмовых полков ВСУ и 2 бригад теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1 695 военнослужащих, 2 танка, 11 боевых бронированных машин и 96 автомобилей. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, 9 станций радиоэлектронной борьбы, 4 склада боеприпасов и материальных средств", - отметили в ведомстве.