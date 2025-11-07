Белоусов поздравил бойцов ВС РФ, освободивших Успеновку

Глава Минобороны РФ поблагодарил командование и личный состав за успешное выполнение боевых задач

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка с освобождением от ВСУ населенного пункта Успеновка Запорожской области. Об этом сообщается в телеграм-канале военного ведомства.

"На всех направлениях воины полка показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, продолжая славные традиции воинов-фронтовиков. Мы будем помнить воинов полка, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу Родину", - сказано в телеграмме Белоусова.

В Минобороны РФ отметили, что Белоусов поблагодарил командование и личный состав за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих полка обеспечат безопасность рубежей государства.

Минобороны РФ 7 ноября сообщило об освобождении Успеновки в Запорожской области.