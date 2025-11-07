"Искандер" ударил по полку беспилотных систем ВСУ в ДНР

В Минобороны уточнили, что район сосредоточения находился возле населенного пункта Варваровка

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" поразил район сосредоточения 411-го полка беспилотных систем ВСУ в районе Варваровки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России распространило кадры объективного контроля нанесения ракетного удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ в районе населенного пункта Варваровка Донецкой Народной Республики на краматорско-дружковском направлении СВО", - сказано в сообщении.

После доразведки цели операторами беспилотника было принято решение о нанесении удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М".