"Искандер" ударил по полку беспилотных систем ВСУ в ДНР
11:35
обновлено 11:47
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" поразил район сосредоточения 411-го полка беспилотных систем ВСУ в районе Варваровки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Минобороны России распространило кадры объективного контроля нанесения ракетного удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ в районе населенного пункта Варваровка Донецкой Народной Республики на краматорско-дружковском направлении СВО", - сказано в сообщении.
После доразведки цели операторами беспилотника было принято решение о нанесении удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М".