Над Курской и Брянской областями сбили шесть украинских БПЛА
11:49
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России.
"7 ноября в период с 09:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Брянской области", - рассказали в Минобороны.