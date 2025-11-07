Над Курской и Брянской областями сбили шесть украинских БПЛА

Они были самолетного типа

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России.

"7 ноября в период с 09:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Брянской области", - рассказали в Минобороны.