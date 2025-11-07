Боец Амур: ВСУ пытаются сдержать армию России дронами

Это происходит после провала контрнаступления в 2023 году, отметил военный ВС РФ

Редакция сайта ТАСС

© Владислав Сергиенко/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. После провала контрнаступления в 2023 году Вооруженные силы Украины не используют личный состав в таком количестве, а безуспешно пытаются сдерживать армию России дронами. Об этом рассказал ТАСС боец 1 430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Амур.

"Работали на Запорожском направлении, в районе Работино. Обстановка напряженная, но уже нет такого жесткого сопротивления со стороны ВСУ. Они пытаются огрызаться, но в основном "птицами". Личный состав, как в 2023 году во время контрнаступления уже не используют. Стараются сдерживать наше продвижение, но мы планомерно двигаемся", - сказал он.

Амур выразил уверенность, что победа России в специальной военной операции уже близко.