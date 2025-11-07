Мобильная огневая группа за полгода сбила 15 дальнобойных дронов ВСУ над ЛНР

По словам старшего оператора противотанковых управляемых ракет с позывным Красавчик, наибольшую угрозу представляют беспилотники типа "Лютый"

ЛУГАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Расчет мобильной огневой группы роты глубинной разведки группировки войск "Запад" на территории Луганской Народной Республики за последние полгода уничтожил порядка 15 украинских дальнобойных беспилотников самолетного типа, которые были направлены на гражданские объекты на территории России. Об этом ТАСС сообщил старший оператор противотанковых управляемых ракет с позывным Красавчик.

"<...> Мы сбиваем летящие в Российскую Федерацию дроны, беспилотные системы Ан-196 "Лютый", "Чаклун-8" на территории Луганской Народной Республики. <...> На данный момент с июня или с июля этого года у нас уже 15 штук сбили. Дальнобойные, беспилотные системы", - сказал он.

По его словам, наибольшую угрозу представляют беспилотники типа "Лютый" с дальностью полета до 1,5 тыс. км и боевой частью массой до 50 кг.