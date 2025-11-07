В Минобороны РФ разъяснили, как будут платить резервистам на спецсборах

Их будут обеспечивать продовольствием, необходимыми вещами, а также финансово

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. В Минобороны разъяснили, как планируется материально обеспечивать резервистов, направленных на проведение специальных сборов. Российское военное ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно предложенным Минобороны правилами, граждане, направленные на специальные сборы, будут обеспечиваться продовольствием, необходимыми вещами, а также финансово. "Финансовое обеспечение предусматривает выплату (возмещение) за время участия в мероприятиях, связанных с направлением на специальные сборы, <...> за время прохождения специальных сборов", - говорится в документе.

Так, во время мероприятий по направлению на сборы, резервистам будут возмещен их средний заработок, а также расходы на проезд к военкомату, пункту сбора и обратно, расходы по найму жилья, а также командировочные.

Во время самих сборов граждане будут получать оклад по воинской должности и месячный оклад в соответствии с присвоенным воинским званием, коэффициенты за прохождение сборов в климатически или экологически неблагоприятных или отдаленных районах. Кроме того, предполагается возмещение среднего заработка, пособия или МРОТ для граждан, не работающих и не состоящих на учете в службе занятости. Также планируется выплата суточных при доставке резервистов от военкомата к месту проведения сборов и обратно.

О спецсборах резервистов

4 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов.

Действие закона распространяется на тех граждан, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве. Нововведения предусматривают, что на основании указа президента России резервистов можно будет направлять на специальные сборы для защиты критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, речь в том числе идет об объектах энергетики и транспорта.

В Генштабе также подчеркивали, что резервистов "важно не путать с контрактниками - действующими военнослужащими". Главное отличие резервистов от контрактников - это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц.

При этом участники специальных сборов получают все социальные гарантии, предусмотренные для участников военных сборов. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский указывал, что им будут положены "социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим", а также что "ни о какой мобилизации речь не идет".