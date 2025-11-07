ТАСС: в ВСУ массово поставляются некачественные дробовики

Украинский производитель не желает исправлять неисправности, которые могут подвести солдата в критический момент, сообщили в силовых структурах РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Противодроновые дробовики SAFARI-105М, массово поставляемые в ВСУ, недостаточно качественные. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В ВСУ массово поставляются некачественные дробовики SAFARI-105M, которыми военные пытаются сбивать FPV-дроны. Более чем за полгода эксплуатации украинский производитель не желает исправлять выявленные неисправности, которые могут подвести солдата в критический момент", - указал собеседник агентства.

Так, по его словам, ружье имеет как минимум 16 недостатков. Основные - это недосыл патрона в патронник, утыкание и невыброс гильзы. Кроме того, ружье непредсказуемо в работе и из-за постоянных проблем фактически делает невозможной работу в полуавтоматическом режиме. При атаке FPV наиболее важна четкая работа автоматики и скорость, перечислил собеседник агентства.

При этом, добавил он, производитель пытается устранить проблемы путем замены испорченных узлов и деталей новыми. Но это не влияет на результат, и оружие все равно работает нестабильно, подытожил он.