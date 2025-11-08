Боец Дик: в Успеновке ВС РФ избегали прямых атак ВСУ

Контроль и координация передвижения российских военнослужащих осуществлялись с воздуха, отметил штурмовик 218-го гвардейского танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки "Восток"

ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Штурмовики группировки "Восток" в населенном пункте Успеновка в Запорожской области избегали прямых атак ВСУ, обходя позиции противника. Как рассказал ТАСС штурмовик 218-го гвардейского танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Дик, контроль и координация передвижения штурмовиков осуществлялись с воздуха.

"Мы же не идем напрямую к нему, командование нам указания дает, обойти оттуда, или обойти отсюда. Это все проработано", - сказал штурмовик.

Минобороны 7 ноября сообщило об освобождении населенного пункта Успеновка в Запорожской области.