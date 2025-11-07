Марочко: мирные жители покинули Волчанск

По информации военного эксперта, в городе разрушена вся инфраструктура

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

ЛУГАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Мирное население Волчанска Харьковской области покинуло город. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, в ходе боев в городе не осталось уцелевшей инфраструктуры.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Касаемо гуманитарной составляющей Волчанска: к сожалению, вынужден констатировать, что это уже очередная точка на карте. В ходе активных боевых действий [в городе] разрушена вся инфраструктура, нет ни одного уцелевшего здания. <…> По моей информации, мирное население покинуло данный населенный пункт - в Волчанске уже мирных жителей нет", - сказал он.