ТАСС: командиры ВСУ не эвакуируют раненых под Красным Лиманом

Как рассказали российские силовики со ссылкой на радиоперехват, противник под Ставками находится в панике, так как его позиции накрывают дроны ВС РФ, а также не работают средства РЭБ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Командиры ВСУ отказывают в эвакуации тяжелораненых солдат у Ставок под Красным Лиманом. Об этом ТАСС сообщили в росийских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

"Дела у 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ на рубцовском направлении под Ставками плохи. В результате радиоперехвата было выявлено, что у противника паника: РЭБ не работает, позиции накрывают российские дроны, а командиры отказывают в эвакуации, в том числе тяжелораненых, и прикрытии", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 20-я армия группировки "Запад" продолжает натиск на позиции ВСУ на рубцовском направлении.