Марочко: ВС РФ вплотную подошли к восточным окраинам Красного Лимана

Ожесточенные бои идут у Дробышева и Ставков, добавил военный эксперт

ЛУГАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Российские бойцы, продвинувшись на краснолиманском направлении, вплотную подошли к восточным окраинам Красного Лимана (украинское название - Лиман) Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо краснолиманского направления: наши ребята вплотную продвинулись к восточным окраинам Красного Лимана", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что в окрестностях Красного Лимана - у Дробышева и Ставков - российские бойцы ведут ожесточенные бои. "В целом, оперативно-тактическая обстановка предполагает, что в ближайшее время начнутся непосредственные бои в городской черте Красного Лимана", - считает Марочко.

Марочко 6 ноября сообщал ТАСС, что военнослужащие РФ за последние несколько суток продавили оборону ВСУ восточнее Красного Лимана, а также у Дробышева и Ставков, заняв позиции и уничтожив укрепрайоны противника.