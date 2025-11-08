В полку "Башкортостан" рассказали о подвиге Героя России Ильдара Суфиярова

Когда у старшего лейтенанта закончились боеприпасы, он подорвал себя гранатой, уничтожив троих боевиков "Азова"

ЛУГАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Герой России старший лейтенант Ильдар Суфияров с позывным Хасан перед тем, как подорвать себя гранатой вместе с тремя солдатами "Азова" (признан террористической организацией, запрещен в РФ), сообщил, что будет стоять до конца и вызвал огонь на себя. Об этом ТАСС рассказал замкомандира по политической работе 31-го мотострелкового полка "Башкортостан" 25-й общевойсковой армии Западной группировки майор Александр Мельченко.

Весной 2024 года группа под командованием Суфиярова несколько часов удерживала позиции во время контратаки ВСУ в Серебрянском лесничестве. Когда у Суфиярова закончились боеприпасы, он подорвал себя гранатой, уничтожив троих боевиков "Азова". Осенью этого года останки командира взвода удалось вернуть и захоронить на его родине в Уфе.

"Мы до последнего считали, что все из этой группы погибли, в конечном итоге оказалось так, что один из ребят, вместе с Хасаном сражавшийся в последние минуты его жизни, был сильно контужен и его азовцы взяли в плен. Он 15 месяцев пробыл в плену, по сути прошел через ад. И по обмену вернулся в Россию. Он рассказал много подробностей", - сообщил Мельченко.

В начале боя солдаты "Азова" начали закидывать блиндаж российских бойцов гранатами и предлагали сдаться. Суфияров обратился к своим бойцам, сказав, что поймет, если кто-то из них захочет сдаться в плен, добавив, что сам будет стоять до конца. "После этого завязался бой. Была очень сложная обстановка, к сожалению, резервы не могли подойти, чтобы ребятам помочь. Настал критический момент, когда он, например, вызывал огонь на себя. То есть он понимал, что он останется там, но в первую очередь для него было главным выполнение боевой задачи. Он, как офицер, повел себя наидостойнейшим образом. Он был настоящим героем, и навсегда останется настоящим героем", - сказал майор.