Марочко: окруженные в Димитрове ДНР солдаты ВСУ начали сдаваться в плен

Пока известно о единичных таких случаях, но число сдавшихся существенно возрастет, прогнозирует военный эксперт

ЛУГАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины, окруженные в Димитрове (украинское название - Мирноград) Донецкой Народной Республики, начали сдаваться в плен российским бойцам. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В районе Димитрово находится в окружении украинская группировка. Пошли сообщения о пока еще единичных случаях сдачи в плен [солдат ВСУ]. Но могу спрогнозировать, что в ближайшее время тех, кто пожелает сложить оружие, будет намного больше. По сути, сейчас украинские боевики еще используют те резервы, которые у них были. А на следующей неделе у них не будет ни провианта, ни боеприпасов. Поэтому так или иначе им придется выбирать между жизнью и смертью", - сказал он.

В среду Марочко сообщал ТАСС, что российские силы продвижением на участке Красноармейск - Родинское берут в охват группировку ВСУ, дислоцированную в Димитрове.