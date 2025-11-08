Штурмовик Дик: освобождением Успеновки ВС РФ перекрыли ВСУ логистику

ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Успеновка в Запорожской области позволило российским штурмовикам серьезно ограничить логистику в окрестностях. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 218-го гвардейского танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Дик.

"Населенный пункт Успеновка имел стратегические назначение. Там есть три дороги, ведущие к ней, по которым осуществлялось обеспечение противника, начиная от продовольственный, заканчивая БК (боекомплектом - прим. ТАСС). Когда мы зашли туда, мы перекрыли [ВСУ] ход много куда", - сказал штурмовик.

7 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Успеновка в Запорожской области.