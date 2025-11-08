Штурмовик Дик: в ближнем бою в Успеновке ВС РФ уничтожили до взвода ВСУ

ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" в ходе боев за Успеновку в Запорожской области уничтожили в ближнем бою до взвода личного состава ВСУ. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 218-го гвардейского танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии с позывным Дик.

"Был контакт (ближний бой - прим. ТАСС). И при натиске противник не выдержал и начал бежать. Получилось их уничтожить, по моим подсчетам, 12 человек", - сказал штурмовик.

Он подчеркнул, что при заходе в населенный пункт ВС РФ уже знали о местах дислокации личного состава противника и его примерную численность.

7 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Успеновка в Запорожской области.