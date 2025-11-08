Отличившихся связистов группировки "Север" наградили медалями "За отвагу"

Личный состав также наградили медалями "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Отличившиеся военнослужащие-связисты группировки войск "Север" награждены медалями "За отвагу", а также ведомственными наградами, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие соединения связи группировки войск "Север", отличившиеся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия. Личный состав, проявивший мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач, был награжден медалями "За отвагу", а также ведомственными медалями "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть", - говорится в сообщении.

После награждения для бойцов выступил с концертом коллектив фронтовой творческой бригады. В его исполнении прозвучали известные патриотические и военные произведения.