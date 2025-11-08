Дроны-перехватчики группировки "Центр" сбили три украинских БПЛА

ВС РФ поразили цели на красноармейском направлении, уточнили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Операторы дронов-перехватчиков группировки войск "Центр" сбили два украинских гексакоптера и дрон самолетного типа на красноармейском направлении, следует из видео, предоставленного Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

На ролике видно, как операторы таранят FPV-дронами беспилотники противника. Два из трех таранов проведены ночью.

В Минобороны уточнили, что дроны сбиты на красноармейском направлении. Кроме того, один был уничтожен расчетом зенитки ЗУ-23-2.

В ведомстве также рассказали об операторах дронов 2-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск, сражающейся в районе Константиновки. Бойцы уничтожили три наземных дрона ВСУ, которые противник использовал для доставки боеприпасов и питания на передовые позиции.