Штурмовик Дик: при бегстве из Успеновки ВСУ снимали военную форму
Редакция сайта ТАСС
02:04
ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Украинские солдаты при попытке сбежать из Успеновки в Запорожской области снимали военную форму и оставляли ее на позициях. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 218-го гвардейского танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Дик.
"В Успеновке заходим в дом, обнаружили форму противника. Они переодевались и бежали", - сказал штурмовик.
Он добавил, что большая часть попыток оказалась неудачной, ВСУ были уничтожены не только российскими, но и украинскими дронами.
7 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Успеновка в Запорожской области.