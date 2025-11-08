Штурмовик Дик: при бегстве из Успеновки ВСУ снимали военную форму

Солдаты противника переодевались и бежали с позиций

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Украинские солдаты при попытке сбежать из Успеновки в Запорожской области снимали военную форму и оставляли ее на позициях. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 218-го гвардейского танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Дик.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Успеновке заходим в дом, обнаружили форму противника. Они переодевались и бежали", - сказал штурмовик.

Он добавил, что большая часть попыток оказалась неудачной, ВСУ были уничтожены не только российскими, но и украинскими дронами.

7 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Успеновка в Запорожской области.