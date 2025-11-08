Боец Север спас 12 человек, сбив дрон с минами

Военнослужащий поразил цель при помощи трех БПЛА, рассказал командир подразделения 218-го гвардейского танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки "Восток" с позывным Питерский

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Штурмовик группировки войск "Восток" сбил над Успеновкой тяжелый гексакоптер ВСУ с минами и спас группу из 12 человек, рассказал ТАСС командир подразделения 218-го гвардейского танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Питерский.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"К нам Север [военнослужащий] всегда успевал подлететь и "Мавиком" сбивал "Бабу-ягу", тем самым спасая группу от трех до шести человек. В этот раз Север потерял три птицы, сбил "Бабу-ягу", 12 человек спас", - сказал командир.

Он также добавил, что контроль за всей операцией по освобождению населенного пункта также велся с воздуха.

Минобороны 7 ноября сообщило об освобождении населенного пункта Успеновка в Запорожской области.