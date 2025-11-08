Группировка "Восток" поразила пункты управления БПЛА на Запорожье

Задачу выполнили расчеты гаубиц Д-30, отметили в Минобороны

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили украинские пункты управления дронами в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристы группировки войск "Восток" нанесли точные удары по выявленным пунктам управления БПЛА противника. Обнаружение целей обеспечили операторы разведывательных дронов группировки войск "Восток", которые в режиме реального времени передавали координаты артиллерийским расчетам. Пункты управления БПЛА противника были полностью уничтожены", - рассказали в ведомстве.

Операторы ударных БПЛА группировки нанесли серию ударов по автомобилям противника в Запорожской области. Уничтожены шесть машин ВСУ, которые использовались для ротации личного состава и подвоза боекомплекта.