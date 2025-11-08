ТАСС: ВС РФ под Красноармейском спасли солдат ВСУ от убийства

По украинским военнослужащим били их сослуживцы из собственного тыла

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Российские военные спасли от смерти нескольких солдат ВСУ, которые после выполнения задачи под Красноармейском (украинское название - Покровск) не могли вернуться назад из-за ударов по ним из собственного тыла, оставшиеся в живых украинские военные сдались в плен подразделению РФ, которое защитило их от преследовавших дронов ВСУ. Об этом рассказал ТАСС один из членов этого отряда с позывным Фартовый, который позднее вступил в добровольческий отряд им. Мартына Пушкаря и воюет вместе с российскими военными в Запорожской области.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"У меня такая ситуация, меня спасли там, под Покровском, российские военные. Потому что наши нас же и разбили. У нас была задача - вычислить позиции [сил РФ]. Мы свою задачу выполнили. А потом нас разбили, чтобы назад и в плен не пошли. В нашей группе было шесть человек, часть там и остались. До нас выезжало шесть рот и ни одни не возвращались. Трехсотых там единицы были, а остальные остались", - сказал Фартовый.

Доброволец заявил, что не хотел идти воевать в ВСУ, его возле автовокзала поймали сотрудники ТЦК (украинский аналог военкомата) и насильно мобилизовали. "Я, допустим, знаю, что я выбор свой правильно сделал. Правительство мне ничего не делало на Украине. Вообще ничего. Какое отношение там было [в ВСУ], и какое здесь [в отряде Пушкаря] отношение - небо и земля. Там тебя практически за человека не считают. Здесь по-человечески, с пониманием относятся", - рассказал боец.

Остающимся в окружении солдатам ВСУ Фартовый посоветовал сдаться в плен российским войскам, чтобы сохранить жизнь.