Командир Хома: ВС РФ вывезли иконы из храма в Русском Поречном

Российские бойцы в том числе спасли книги из храмов и иконы из разрушенных жилых домов, добавил старший прапорщик

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие 352-го гвардейского полка 4-го батальона группировки войск "Север" во время освобождения села Русское Поречное Суджанского района Курской области эвакуировали из храма иконы, которые Вооруженные сил Украины готовились вывезти. Об этом ТАСС сообщил командир взвода обеспечения старший прапорщик с позывным Хома.

"Наши военные при освобождении Русского Поречного обнаружили в храме иконы, которые уже были приготовлены к тому, чтобы их вывезли. Их забрали, привели, как могли в порядок, помыли, также будем передавать в храмы Курска", - рассказал собеседник агентства.

Также российские солдаты эвакуировали книги из храмов, иконы из разрушенных домов мирных жителей. "Бойцы не могли пройти мимо, чтобы оставить святыни в запустении", - добавил Хома.