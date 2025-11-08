Над регионами России за ночь сбили 79 украинских БПЛА

Над Ростовской областью уничтожили 36 беспилотников

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 79 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Так, 36 дронов сбили над Ростовской областью, 10 - над Брянской областью, 9 - над Курской областью, 8 - над Волгоградской областью, по 5 - над Белгородской областью и Республикой Крым, 3 - над Саратовской областью, а также по 1 беспилотнику уничтожили над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.