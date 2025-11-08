Командир Унон: ВС РФ отправляют ВСУ листовки с призывом сдаться

Если противник отказывается, украинские позиции уничтожаются, указал военный

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Романенков/ ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ перед наступлением на позиции ВСУ отправляют им в тыл листовки с призывом сдаться в плен без боя. Если противник отказывается, позиции уничтожаются, рассказал ТАСС командир боевой машины с позывным Унон.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За время работы мы поражали РЛС (радиолокационные системы - прим. ТАСС) противника, личный состав, какие-то гаубицы бывало. В основном по личным составам работаем. <...> Перед наступлением мы заряжаем листовки и отправляем в сторону противника. И если они не хотят сдаваться, мы заряжаем фугасы и отрабатываем", - сказал Унон.

Командир боевой машины сообщил, что дальность стрельбы РСЗО - около 35 км, что позволяет работать по тылам противника. Сейчас, добавил он, расчет выезжает на задачи ежедневно. Команды всегда передаются на бурятском языке, чтобы в ВСУ не смогли перехватить информацию.

Как рассказал механик-водитель с позывным Дровосек, машина его ни разу не подводила.

"В ней необычно то, что у нее стоят два двигателя бензиновых. На случай, когда может один двигатель отказать, можно отключить бортовую передачу того двигателя и двигаться на следующем, втором двигателе. Вот это тоже большой плюс в ней", - сказал военнослужащий. Он добавил, что на позициях машину с воздуха охраняют расчеты БПЛА, обеспечивая безопасность экипажа.