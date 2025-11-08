В районе Константиновки ВС РФ ликвидировали 20 солдат ВСУ

Также операторы дронов уничтожили недалеко от города склад с боеприпасами

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы дронов Южной группировки войск поразили 10 украинских пунктов управления БПЛА в районе Константиновки, ликвидировав не менее 20 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"В Донецкой Народной Республике в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА Южной группировки войск было обнаружено 10 пунктов управления БПЛА с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Незамедлительно было принято решение на их уничтожение. В результате нанесения по ним ударов артиллерии и FPV-дронов пункты управления БПЛА и не менее 20 солдат ВСУ были уничтожены", - сказано в сообщении.

Также операторы дронов уничтожили недалеко от города пикап с украинскими военными и склад с боеприпасами.