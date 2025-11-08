Над регионами России уничтожили три БПЛА

Беспилотники сбили над территорией Московского региона, над Калужской и Смоленской областями

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за два часа уничтожили над регионами РФ три украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"8 ноября текущего года в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА - над территорией Московского региона, один БПЛА - над территорией Калужской области и один БПЛА - над территорией Смоленской области", - сказали там.