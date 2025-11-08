Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила до 55 солдат ВСУ

Кроме того, российские войска уничтожили девять автомобилей, шесть станций РЭБ и два склада боеприпасов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили до 55 солдат ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"Уничтожены до 55 военнослужащих, 9 автомобилей, 6 станций радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов", - сказал он.

Кодрян отметил, что бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны в районах Новоданиловки Запорожской области, Никольского и Токаревки Херсонской области.