ВСУ потеряли в районе Красноармейска и Димитрова 279 солдат

Кроме того, российские войска также уничтожили танк, БТР, две боевые бронированные машины и два пикапа

Редакция сайта ТАСС

© Kostiantyn Liberov/ Libkos/ Getty Images

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск "Центр" составили свыше 490 военных и танк, в районе Красноармейска и Димитрова уничтожено почти 280 украинских военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение суток в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров уничтожено 279 украинских военнослужащих, танк, бронетранспортер "Буцефал", 2 боевые бронированные машины Humwee, 2 пикапа и гаубица М119. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили свыше 490 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 2 орудия полевой артиллерии и 3 автомобиля", - сказал Савчук.

По его данным, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и штурмового полка в районах Межевой, Торецкого, Белицкого, Нового Донбасса, Родинского, Светлого, Новопавловки, Демурино и Котлино.