ВСУ за минувшие сутки потеряли около 1 330 боевиков

В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 195 человек

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие ликвидировали порядка 1 330 украинских боевиков за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 195 человек, от действий группировок "Запад" - более 220, "Южная" - до 80, "Центр" - более 480, на направлении "Восток" - свыше 285 и "Днепр" - до 70 военнослужащих.