ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ

Кроме того, российские бойцы атаковали пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве сказали, что ударные БПЛА, ракетные войска, оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли "поражение объектам транспортной инфраструктуры", которая используется в интересах Вооруженных сил Украины, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований в 147 районах.