ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК и газоэнергетического комплекса Украины

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу", - сказали в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".