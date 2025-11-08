У Купянска ВС РФ уничтожили до 55 служащих ВСУ

Бойцы России пресекли попытку прорыва штурмовой группы Украины у Петровки Харьковской области

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. ВС РФ у Петровки Харьковской области пресекли попытку прорыва штурмовой группы ВСУ к разрушенной переправе через реку Оскол для восстановления. Как сообщили в Минобороны России, за сутки в районе Купянска уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ.

В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника.

"Отражены две атаки подразделений 1-й бригады Нацгвардии из района населенного пункта Осиново Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. В районе населенного пункта Петровка Харьковской области пресечена попытка прорыва штурмовой группы противника к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления. За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 55 военнослужащих, 18 единиц вооружения и военной техники, в том числе две боевые бронированные машины, две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, семь пикапов и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - сказали там.