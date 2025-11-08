ВС РФ за сутки освободили 39 зданий в районе Красноармейска и агломерации

Также бойцы России отразили 14 атак противника из района Гришино ДНР

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские войска продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Красноармейска и агломерации в ДНР, за сутки освобождены 39 зданий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. За сутки освобождены 39 зданий", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что также отражены 14 атак противника из района Гришино ДНР с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ.

"В результате огневого поражения точными попаданиями FPV-дронов и огня артиллерии уничтожены украинский танк и бронетранспортер вместе с личным составом 155-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в Минобороны РФ.