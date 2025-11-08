ВС РФ наступают в районе Димитрова в ДНР
Редакция сайта ТАСС
09:08
обновлено 09:17
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" продолжают активное наступление в микрорайоне Восточный населенного пункта Димитров в ДНР, за сутки от ВСУ зачищено 19 зданий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный. От украинских боевиков освобождено 19 зданий", - говорится в сообщении.