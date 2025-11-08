ВС РФ наступают в районе Димитрова в ДНР

Российские военные освободили от ВСУ 19 зданий

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" продолжают активное наступление в микрорайоне Восточный населенного пункта Димитров в ДНР, за сутки от ВСУ зачищено 19 зданий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный. От украинских боевиков освобождено 19 зданий", - говорится в сообщении.