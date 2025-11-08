ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Над регионами РФ за три часа уничтожили восемь украинских БПЛА

Они были самолетного типа
Редакция сайта ТАСС
09:42
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за три часа над регионами РФ восемь украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"8 ноября текущего года в период с 09:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два БПЛА над территорией Новгородской области и по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей, Московского региона и Республики Башкортостан", - сказали там. 

