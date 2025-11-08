В Белгородской области за сутки уничтожили 16 беспилотников

Подразделением "Барс-Белгород" было подавлено четыре FPV-дрона в Краснояружском районе и три FPV-дрона в Шебекинском округе

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Подразделения "Барс-Белгород" и "Орлан" уничтожили за сутки 16 украинских беспилотников всех типов на территории Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"С 07:00 7 ноября по 07:00 8 ноября ликвидированы 16 беспилотников", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, подразделением "Барс-Белгород" было подавлено четыре FPV-дрона в Краснояружском районе и три FPV-дрона в Шебекинском округе. Подразделением "Орлан" были подавлены один FPV-дрон в Белгородском районе и пять FPV-дронов в Валуйском округе. Также из стрелкового оружия были сбиты один FPV-дрон в Валуйском округе и один FPV-дрон в Грайворонском округе. Кроме того, совместными усилиями подразделения "Орлан" и бойцов самообороны был подавлен РЭБ один FPV-дрон в Шебекинском округе.