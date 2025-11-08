Тральщики Северного флота обеспечили вывод подлодки на учениях

При этом применялись различные виды тралов, современные автоматические комплексы и гидроакустические станции

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Тральщики "Афанасий Иванников" и "Котельнич" Северного флота отработали вывод подводной лодки из пункта базирования в условиях применения противником минного вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Корабельная тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки обеспечила выход подводной лодки из пункта базирования. В составе тральной группы действовали новейший морской тральщик "Афанасий Иванников" и базовый тральщик "Котельнич". Траление проводилось по маршруту движения подводной лодки на выход из Кольского залива", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что экипажи кораблей отработали действия при противоминном обеспечении развертывания сил Северного флота в условиях применения условным противником минного вооружения. Там отметили, что в ходе проведения вывода применялись различные виды тралов, современные автоматические комплексы и гидроакустические станции.

Кроме того, была проведена постановка глубоководных контактных тралов, предназначенных для поиска и уничтожения контактных мин в прибрежных районах методом их подсечения. Это было реализовано в рамках выполнения задач по обеспечению противоминного охранения ближней морской зоны.

"Противоминное обеспечение сил флота является основной задачей минно-тральных кораблей соединения охраны водного района Северного флота. Экипажи морских и базовых тральщиков регулярно совершенствуют свою морскую выучку при решении данной задачи, отрабатывают ее в каждом периоде обучения", - подчеркнули в пресс-службе.