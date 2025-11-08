Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российская сторона наносит удары по потенциалу военно-промышленного комплекса Украины, не по населению. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

Российские средства ПВО за восемь часов уничтожили 15 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Более 20 тыс. жителей Белгородской области остались без света в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

Основные события 9 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС.