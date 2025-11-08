ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине. Онлайн

21:00
обновлено 21:16
Российская сторона наносит удары по потенциалу военно-промышленного комплекса Украины, не по населению. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

Российские средства ПВО за восемь часов уничтожили 15 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Более 20 тыс. жителей Белгородской области остались без света в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

Основные события 9 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:16

Вооруженные силы Украины за сутки нанесли четыре удара по населенным пунктам ДНР, ранения получил один мирный житель. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

21:06

Подразделение младшего лейтенанта Михаила Силищева смогло уничтожить личный состав противника численностью до отделения благодаря проведенному обманному маневру. Об этом сообщили в Минобороны России.

