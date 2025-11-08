Над регионами России и акваторией Черного моря сбили 15 БПЛА
17:51
обновлено 17:59
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за восемь часов уничтожили 15 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
"8 ноября текущего года в период с 12:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА - над территорией Республики Крым, по два БПЛА - над территориями Вологодской и Белгородской областей и по одному БПЛА - над территорией Курской области и над акваторией Черного моря", - сказали в Минобороны.