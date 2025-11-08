Над регионами России и Черным морем за три часа сбили 15 украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
20:20
обновлено 20:29
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа уничтожили над регионами РФ и Черным морем 15 украинских БПЛА.
Читайте также
Военная операция на Украине. Хроника событий 8 ноября 2025 года
От этом сообщили в Минобороны России.
"8 ноября текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Республики Крым, 2 БПЛА - над акваторией Черного моря и 1 БПЛА - над территорией Ростовской области", - сказали в Минобороны.