Над регионами России и Черным морем за три часа сбили 15 украинских БПЛА

Из них 12 дронов уничтожили над Республикой Крым

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа уничтожили над регионами РФ и Черным морем 15 украинских БПЛА.

От этом сообщили в Минобороны России.

"8 ноября текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Республики Крым, 2 БПЛА - над акваторией Черного моря и 1 БПЛА - над территорией Ростовской области", - сказали в Минобороны.