Марочко: ВСУ минами-ловушками минируют Красноармейск

Для военных ВС РФ это не новость, отметил эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС, архив

ЛУГАНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины устанавливают мины-ловушки и растяжки на территории Красноармейска (украинское название - Покровск) в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В Красноармейске, как и в других населенных пунктах, которые освобождали наши военнослужащие, встречаются так называемые мины-ловушки, растяжки и прочие, скажем, сюрпризы, в кавычках, от украинских боевиков, что абсолютно не новость для наших военнослужащих. Наши военнослужащие уже имеют опыт подобного рода действий со стороны террористического государства Украина", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что освобождение Красноармейска от частей ВСУ можно считать предрешенным, сейчас идет зачистка северных окраин города.